Gegen 1860 München

DFB-Pokal-Achtelfinale: KSC und das Millionen-Spiel vor leeren Rängen an der Grünwalder

Auf der Anreise nach München musste der Mannschaftsbus des KSC kurz zum Luftnachfüllen in einer Werkstatt stoppen. Doch danach sollte den Tross nichts mehr aufhalten. Der KSC spielt am Dienstagabend bei 1860 München um den Einzug in das Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs.