DFL-Ansetzung beschert KSC Abendspiele in Fürth und beim HSV

Anfang September wartet auf den KSC das nächste Flutlicht-Spiel beim Hamburger SV. Die Spielplangestalter der Deutschen Fußball Liga (DFL) bescherten dem badischen Zweitligisten erneut ein Abend-Duell beim einstigen Bundesliga-Dino.

Laut der Ansetzung, welche die DFL am Freitag veröffentlichte, treten die Karlsruher am 3. September, einem Samstag, im Volksparkstadion an. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Bereits Mitte April hatte der KSC in der Liga an einem Samstagabend beim HSV (0:3) gespielt, wenige Wochen zuvor waren die Blau-Weißen im Viertelfinale des DFB-Pokals an einem Mittwochabend bei den Hanseaten angetreten (2:3 i.E.).

Ansonsten brachte die zeitgenaue Terminierung der Spieltage drei bis neun dem Team von Trainer Christian Eichner fast ausschließlich Spiele am Samstagnachmittag. So sind die Karlsruher samstags zu Hause gegen den SV Sandhausen (13. August), Hansa Rostock (27. August) und den 1. FC Heidenheim (10. September) gefordert sowie auswärts bei Jan Regensburg (20. August). Anpfiff ist jeweils um 13 Uhr.

KSC muss freitags nach Fürth und Braunschweig

Zudem müssen die Badener zweimal an einem Freitagabend ran: an Spieltag drei beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth und an Spieltag neun beim Drittliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Los geht es jeweils um 18.30 Uhr.

Zuvor hatte bereits festgestanden, dass für den KSC die neue Runde beim SC Paderborn am 17. Juli beginnt und dass das erste Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg exakt eine Woche später steigt. Zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal treten die Karlsruher am 29. Juli beim Oberligisten TSG Neustrelitz an.

KSC-Termine