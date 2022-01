Auf dem Weg zum ersten Halbfinal-Einzug seit 25 Jahren ist dem Karlsruher SC das erhoffte Heimspiel verwehrt geblieben.

Wie die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau ergab, muss der Fußball-Zweitligist seine Viertelfinal-Partie im DFB-Pokal beim Hamburger SV bestreiten. Das Spiel beim Liga-Konkurrenten wird am 1. oder 2. März ausgetragen.

Bereits in den ersten drei Runden hatte der KSC auswärts antreten müssen. Nach dem Auftakterfolg beim Viertligisten Sportfreunde Lotte (4:1) war den Karlsruhern in Runde zwei ein Coup beim Europa-League-Starter Bayer Leverkusen (2:1) gelungen, ehe sich die Mannschaft von Trainer Christian Eichner vor knapp zwei Wochen beim Drittligisten 1860 München (1:0) durchsetzte.

Bei Halbfinal-Einzug winken weitere zwei Millionen Euro

Das Viertelfinal-Duell ist für den KSC nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von großer Bedeutung. Die Einnahmen von rund 1,9 Millionen Euro aus den bisherigen Runden könnten die Badener mit einem weiteren Erfolg auf insgesamt etwa vier Millionen Euro erhöhen.

Bereits haben Eichner und sein Team Historisches erreicht: Letztmals war eine Karlsruher Mannschaft in der Saison 1996/97 über das Achtelfinale hinausgekommen. Damals scheiterte der KSC in der Vorschlussrunde am damaligen Drittligisten Energie Cottbus.

Finale am 21. Mai in Berlin

Ein Jahr zuvor hatten die Blau-Weißen sogar das Endspiel in Berlin erreicht, in diesem dann aber gegen den 1. FC Kaiserslautern den Kürzeren gezogen. In diesem Jahr ist das Finale im Olympiastadion auf den 21. Mai terminiert.

Die Halbfinal-Begegnungen sollen am 19. und 20. April über die Bühne gehen.