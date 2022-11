Dichte Rauschwaden: KSC-Spiel in Karlsruhe mit Verspätung angepfiffen

Was war denn da los? Dicke Rauchschwaden bedeckten schon vor Spielbeginn das Fußballfeld im Wildpark Stadion. Schiedsrichter Florian Lechner pfiff die Partie später an. Woher der Nebel kam.

Wegen dichter Rauschwaden hat sich der Anpfiff bei der Zweitliga-Partie des Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli um rund eine Viertelstunde verzögert.

Weil Anhänger des badischen Fußball-Zweitligisten KSC so viel Pyrotechnik zündeten, dass die Sicht enorm eingeschränkt war, konnte die Partie nicht wie geplant am Samstagmittag um 13.00 Uhr beginnen. Die Gastgeber gehen mit fünf Liga-Niederlagen in Serie in das Duell mit den ebenfalls kriselnden Gästen aus Hamburg.