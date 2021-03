Die Frohnatur in Hofmanns Schatten: Guèye kämpft beim KSC um mehr Einsatzzeit

In Paderborn durfte sich Babacar Guèye beim KSC als Retter feiern lassen. Es kommt nicht oft vor, dass der Senegalese aus dem Schatten von Philipp Hofmann heraustritt. Seiner guten Laune tut dies in der Regel keinen Abbruch.

Tor in Paderborn als Hoffnungsschimmer

Wenn ihm danach ist, dann wagt Babacar Guèye mitten im Training auch mal ein Freudentänzchen. Oder er trällert auf dem Weg von der Kabine auf den Platz ein Liedchen. Umstehenden ruft er gerne mal ein fröhliches „Bonjour“, manchmal auch ein lässiges „Servus“ zu. Guèye – das ist 1,90 Meter geballte Lebensfreude.

Am Freitagabend um Viertel nach acht hatte Guèye auf ausgiebige Jubelgesten verzichtet. Ziemlich gefasst nahm der 26-Jährige die Glückwünsche seiner Kollegen entgegen, nachdem er dem Karlsruher SC nahezu in letzter Sekunde in Paderborn noch einen Punkt gerettet hatte. „Ich habe mich gefreut, habe aber aus Respekt nicht gejubelt“, sagt der frühere Paderborner Guèye über seinen Treffer zum 2:2-Endstand.

Dabei kommt es selten vor, dass Guèye sich als Torschütze feiern lassen darf. Der Treffer am Freitag war erst sein zweiter, seit er im Januar 2020 im Wildpark aufschlug. Mitte Juni hatte Guèye in Regensburg (1:2) nach einem starken Solo sein Premierentor im KSC-Dress erzielt, danach herrschte Flaute.