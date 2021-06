Die Fußballerinnen des KSC könnten nach Bruchsal auswandern

Mittelfristig möchten die Regionalliga-Fußballerinnen des Karlsruher SC in die Zweite Bundesliga aufsteigen. Die Rahmenbedingungen dafür sind aber aktuell in der Fächerstadt nicht gegeben. Ein Umzug nach Bruchsal könnte helfen.

Bislang ist der 1. FC Bruchsal mit einer Männermannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten. In der kommenden Saison könnte aber auch eine Regionalliga-Mannschaft im dortigen Sportzentrum spielen.

Die Frauen des Karlsruher SC, die in der Regionalliga Süd kicken, sollen zukünftig in Bruchsal trainieren und dort auch ihre Partien austragen. Dies bestätigte Bruchsals Sportvorstand Michael Grub gegenüber dieser Zeitung.

„Es gibt Gespräche mit dem KSC, dass die Frauen zukünftig bei uns spielen werden. Neben den Männern in der Oberliga könnten wir unseren Zuschauern in Bruchsal dann auch Frauenfußball anbieten. Die Möglichkeiten bei uns sind gegeben und eine Frauenmannschaft, die zu den Top-Teams in der Regionalliga gehört, würde sehr gut in unser Fußball-Angebot im Sport-Zentrum passen. Ich freue mich sehr auf Frauenfußball in Bruchsal“, so Grub.