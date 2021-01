Nachdem Heise (6. Spielminute) und Thiede (45.) in der ersten Halbzeit für eine eigentlich sichere 2:0-Führung der Badener sorgten, glich Serra per Doppelpack (60., 77.) zwischenzeitlich aus.

Doch die Karlsruher schlugen in Person von Robin Bormuth (85.) nochmals zurück und durften so den dritten Sieg in Folge feiern.

Die Spieler-Noten im Überblick: