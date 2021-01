Trainer Christian Eichner atmete beim Abpfiff erleichtert auf. Der Karlsruher SC ist auch in seinem fünften Spiel in diesem Jahr ungeschlagen geblieben.

Die Badener gewannen das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 am Mittwoch etwas glücklich mit 1:0 (0:0) und rückten bis auf vier Punkte an den Relegations-Rang heran. Für die Entscheidung sorgte Hannovers Kingsley Schindler mit einem Eigentor in der 65. Minute.

„Es war sehr kampfbetont, ging in beide Richtungen und war spannend anzusehen, glaube ich“, sagte der starke Karlsruher Torhüter Marius Gersbeck: „Umso glücklicher sind wir, nach so einem engen Spiel als Sieger vom Platz zu gehen.“ Coach Eichner betonte bei Sky, „eine richtige Truppe“ zu haben. Deren Zusammenhalt sei die Voraussetzung dafür, gegen „Schwergewichte“ wie 96 bestehen zu können.