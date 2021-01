Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bleibt im neuen Jahr weiter unbesiegt und in Schlagdistanz zur Aufstiegszone. Doch der Sieg in Bochum war etwas glücklich und lässt die Mannschaft „demütig“ bleiben, wie ihr Kapitän nach dem Spiel gleich versicherte.

Mit dem sechsten Spiel in Serie ohne Niederlage ist der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang fünf vorgerückt, will von einer möglichen Rückkehr ins Oberhaus aber noch nichts wissen. Dank eines späten Treffers von Jerôme Gondorf gewann die im neuen Jahr noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Christian Eichner am Sonntag in einem umkämpften Spitzenspiel etwas glücklich mit 2:1 (1:0) beim VfL Bochum. Mit 32 Punkten beträgt der Rückstand der Badener auf den Tabellenzweiten Bochum und den Dritten Holstein Kiel jeweils vier Zähler.

„Wir sind total happy über die derzeitige Situation und unseren Punktestand“, sagte Kapitän Gondorf nach der Partie bei Sky. Aber die Mannschaft wisse, wie hart es wieder gewesen sei, im Bochumer Ruhrstadion zu gewinnen und welche Baustellen sie noch habe. „Wir tun gut daran, demütig zu bleiben“, betonte der 32-Jährige.