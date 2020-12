Nach vier Siegen in Serie hat der Karlsruher SC seinen Höhenflug nicht fortgesetzt. Gegen Fortuna Düsseldorf mussten die Badener eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Wie haben sich die einzelnen Spieler geschlagen?

Im Vergleich zum 2:1 in Osnabrück in der Vorwoche hatte Cheftrainer Christian Eichner die Startelf auf zwei Positionen geändert – ihm war diesbezüglich keine Wahl geblieben. Für den Sieg reichte es am Ende nicht. Aber wie haben die Spieler abgeliefert? Wer fiel auf? Und wer fiel ab?

Die BNN-Sportredaktion hat die KSC-Profis genauer unter die Lupe genommen und deren Leistung eingeordnet. Dazu gibt es die Noten in der klassischen Schulspanne von „sehr gut“ (1,0) bis „ungenügend“ (6,0).

Die Spieler-Noten im Überblick:

Eingewechselt: Gueye (61.), Batmaz (61.), Bormuth (88.) ohne Bewertung.