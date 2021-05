Über den Dächern von Karlsruhe arbeiten sie beim KSC noch weitere sechs Tage daran, die Spannungskurve nicht abfallen zu lassen.

Cheftrainer Christian Eichner ließ am Tag nach dem 3:2-Sieg über Holstein Kiel jedenfalls keinen Zweifel daran, dass die Mannschaft des badischen Fußball-Zweitligisten am Sonntag (15.30 Uhr) seinen Gastgeber 1. FC Heidenheim den Platz im Schlussklassement noch abnehmen möchte.

„Wir wollen das letzte Saisonspiel in guter Erinnerung behalten. Außerdem wollen wir versuchen, uns diesen Platz sechs zu holen, was gleichbedeutend mit dem Erreichen des zweiten Ziels wäre“, sagte Eichner am Montag nach der Vormittagseinheit in der Sportschule Schöneck.