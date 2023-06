Dominik Kother wechselt vom KSC zum SSV Jahn Regensburg

Dominik Kother verlässt den KSC und wechselt zum SSV Jahn Regensburg. Zuvor war er an den SV Waldhof Mannheim ausgeliehen gewesen.

Von 2. in 3. Liga

Erst Leihe, dann Wechsel: Dominik Kother verlässt den KSC endgültig und wechselt zum SSV Jahn Regensburg in die 3. Liga. Das teilte der Verein am Samstag mit.

Im Januar 2022 war der Bruchsaler an den SV Waldhof Mannheim ausgeliehen gewesen.

Dominik Kother erzielte 43 Spiele für den KSC

Kother durchlief von 2009 an die Jugendmannschaften des KSC. In der Saison 2019/20 debütierte der Flügelspieler in der Profimannschaft.

Insgesamt absolvierte der 23-Jährige 43 Spiele für den Karlsruher SC. Er erzielte sieben Treffe und gab drei Vorlagen.