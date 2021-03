„Wir hingen in der Luft. Natürlich denkst du da zuerst an den Fall Hannover 96 und fragst dich: Müssen wir jetzt für zwei Wochen in Quarantäne oder was passiert jetzt?“ Jérome Gondorf sprach nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs beim Karlsruher SC über den „skurrilen Dienstag“, als wegen eines positiven Corona-Tests beim Verteidiger Philip Heise beide Einheiten ausgefallen waren.

Hatte der KSC nach dem zweiten, dann negativ bezeichneten PCR-Test Heises Entwarnung gegeben, fühlte sich der Chefcoach Christian Eichner am Mittwoch „wie in Wimbledon, wenn es beim Einstand hin und her geht“.