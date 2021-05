Beim 2:2 in Fürth ging so mancher KSC-Spieler auf dem Zahnfleisch. Auch deshalb ließen Gondorf und Co diesmal die Ballsicherheit vermissen. Vor dem kniffligen Restprogramm ist dem KSC dennoch nicht bange.

Nach dem heißen Schlagabtausch von Fürth blieb den KSC-Profis am Sonntag die nächste schweißtreibende Einheit erspart. Trainer Christian Eichner gönnte seinen Vielspielern zwei freie Tage. Erst am Dienstag werden sich Kapitän Jérôme Gondorf und seine Kollegen wieder im Wildpark einfinden, ehe sie einen Tag später ihr Quarantäne-Trainingslager in der Sportschule Schöneck beziehen werden.

„Die Jungs haben viel geleistet in den vergangenen Tagen, sie haben sich die freien Tage verdient“, erklärte Eichner am Sonntag. Den Endspurt mit Spielen gegen Holstein Kiel am kommenden Sonntag und beim 1. FC Heidenheim eine Woche später wird der Karlsruher SC mit 46 Punkten als Tabellen-Neunter angehen – und mit der Gewissheit, trotz der jüngsten Terminhatz weiterhin in der Lage zu sein, den Schwergewichten der Liga ein Bein zu stellen.

Am Samstag war ihm dies gegen den Tabellenzweiten aus Fürth dank einer gehörigen Portion Glück, eines starken Torhüters und dank selten dagewesener Effektivität im Angriffsdrittel gelungen. Philipp Hofmann per Kopf nach Flanke von Sebastian Jung (4.) und Marco Thiede unter Mithilfe des Fürthers Keepers Sascha Burchert (36.) hatten die einzigen echten Tormöglichkeiten eiskalt verwertet.