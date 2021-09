Eichner will Kieler Aufwärtstrend mit „KSC-Mentalität“ ausbremsen

Beim bis dato letzten Zwischenstopp beim KSC hatte Holstein Kiel noch den Bundesliga-Aufstieg vor Augen. Am Samstag geht es für die Überflieger der Vorsaison nun darum, ihren Katastrophen-Start zu korrigieren. Vier Neue können dabei nicht mithelfen.

Am Samstagmittag wird Holstein Kiel im Wildpark aufschlagen. Knapp vier Monate ist es dann her, dass der Club aus dem hohen Norden letztmals in Karlsruhe sein Glück versuchte.

An jenem 16. Mai hatte es zur Halbzeit nicht danach ausgesehen, als würden sich beide Teams in naher Zukunft wiedersehen. Die Kieler führten mit 1:0 und lagen damit klar auf Aufstiegskurs.

Am Ende erwies sich der Karlsruher SC auch dank seines Torjägers Philipp Hofmann aber als Spielverderber und verhinderte mit einem 3:2-Erfolg eine Kieler Party im Badischen.