Der Knall beim KSC

Eichner wird beim KSC zunächst Teamchef - überstimmte Geldgeber kündigen Investitionsstopp an

Christian Eichner führt per Auftrag eine Task Force an, die zunächst die Geschäfte des abberufenen Kreuzer beim KSC weiterführen sollen. Derweil kündigen Pilarsky und Müller persönliche Konsequenzen an.