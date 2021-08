Eine grauhaarige „Granate“ verwirrt Kreuzer und die ganze KSC-Kabine

Über 600 Spiele für Dinamo Zagreb hatte Srecko Bogdan auf dem Buckel, als ihm sein Berater im Sommer 1985 ein Vorspielen bei einem deutschen Zweitligisten antrug. „Mein Manager sah jung aus, und ich war schon ganz grau“, erzählt Bogdan, warum seine Ankunft im Trainingslager des Karlsruher SC in Titisee-Neustadt nicht ohne Irritationen blieb. „Die Spieler kannten mich nicht. Einige fragten verwundert, was der Berater in ihrer Umkleide zu suchen habe.“

Bogdans Äußeres war das eine, seine Aura auf dem Platz etwas anderes. Manager Carl-Heinz Rühl habe keine zehn Minuten gebraucht, um sich festzulegen, verrät der damalige Präsident Roland Schmider. Der Kroate sei eine „Granate“, lautete die Expertise. „Unbedingt verpflichten!“

150.000 D-Mark (ca. 75.000 Euro) überwies der KSC für die Verstärkung des Kaders von Lothar Buchmann nach Zagreb. Eine Woche vor dem Saisonstart entschied der Neue am 26. Juli 1985 die Generalprobe gegen Dynamo Moskau mit seinem Missgeschick: „Erst glich ich aus. Dann passierte mir das erste Eigentor meines Lebens. Wir verloren 1:2.“