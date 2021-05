Relevant in Sachen Auf- oder Abstieg war die Partie nicht. Dennoch wird das Zweitliga-Spiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem SC Paderborn in die Geschichte eingehen. In einem wilden Duell hieß es am Ende 8:3 (4:2) für die Paderborner, die damit in der Tabelle am Karlsruher SC vorbeizogen.

Der KSC ist aber nicht nur Platz acht im Klassement los, sondern auch eine Bestmarke. Zuvor war das 5:5 der Karlsruher bei Energie Cottbus vom 13. September 2010 das torreichste Zweitliga-Spiel nach der Jahrtausendwende gewesen.

Nun nimmt das Elf-Treffer-Festival vom Sonntag diesen Platz ein.

Dreierpack von Ex-KSC-Profi letztlich nur Kosmetik

Vor knapp elf Jahren hatten die von Markus Schupp trainierten Karlsruher nach einem 0:2-Rückstand zwischenzeitlich mit 5:2 geführt, ehe Cottbus in der letzten halben Stunde noch dreimal zuschlug.

Dennis Srbeny (10., 73.), Sven Michel (31., 59.), Chris Führich (41., Handelfmeter), Bastian Schonlau (45+1.), Christopher Antwi-Adjej (78.) und Chadrac Akolo (82.) schossen den Bundesliga-Absteiger zum Sieg. Der frühere KSC-Profi Dimitrij Nazarow (1., 4., 56, Foulelfmeter) traf dreimal für Aue.

Zum Allzeitrekord reichten die elf Tore indes nicht. Das 7:6 des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen aus dem Jahr 1997 ist nach wie vor unübertroffen.