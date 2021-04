Eigentlich sollten sich die KSC-Profis am Samstagmittag mit dem FC Erzgebirge Aue messen. Stattdessen wartet auf Jérôme Gondorf und Co im Homeoffice ein 90-minütiges Duell mit dem inneren Schweinehund.

Für die Profis des Karlsruher SC wird es an diesem Samstag um 13 Uhr ernst. Vollgas und das zweimal 45 Minuten lang – so lautet der Auftrag des Trainerteams. Als Gegner wird sich Jérôme Gondorf und seinen Mitstreitern allerdings nicht, wie ursprünglich einmal im Zweitliga-Spielplan vorgesehen, der FC Erzgebirge Aue in den Weg stellen, sondern allenfalls der eigene innere Schweinehund.

Noch bis kommenden Dienstag befinden sich Spieler und Trainer der Blau-Weißen bekanntlich in häuslicher Isolation, nachdem im Wildpark mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren. Und so bleibt den „Heimarbeitern“ nichts anderes übrig, als sich in den eigenen vier Wänden fit zu halten. Am Samstag steht mit einer 90-minütigen Spinning-Einheit das bis dato härteste Fitnessprogramm im Homeoffice an.

„Heute war dann so eine Art Abschlusstraining“, berichtete Cheftrainer Christian Eichner am Freitag. KSC-Athletikcoach Florian Böckler lobt indes „die Top-Moral“ der Mannschaft und betont: „Die beißen richtig auf die Zähne.“ Bei den Einheiten während der Quarantäne wird Böckler mittlerweile von einem Spinning-Experten unterstützt, der am Samstag auch für motivationssteigernde Begleitmusik sorgen soll.