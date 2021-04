Nachwuchsmann bestätigt Vertrauen

„Er war schon lange auf unserer Liste“: Tim Breithaupt feiert Startelfdebüt beim KSC

Tim Breithaupt durfte sich am Freitagabend erstmals von Beginn an beim Karlsruher SC zeigen. Der ehrgeizige Sechser machte beim 2:2 bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute einen soliden Job als Sechser beim badischen Fußball-Zweitligisten.