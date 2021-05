Sebastian Jung hat beim KSC einen langen Anlauf gebraucht, doch zuletzt stand der ehemalige Bundesliga-Profi zweimal von Beginn an auf dem Platz. Trägt er auch in der kommenden Runde das KSC-Trikot?

Von seiner Wohnung in der Karlsruher Weststadt bis nach Königstein im Taunus benötigt Sebastian Jung mit dem Auto rund eineinhalb Stunden. Die Nähe zu seiner Heimat, sagt Jung, sei ein Grund, warum das Gesamtpaket Karlsruher SC für ihn gerade sehr gut passe.

Ein anderer ist die sportliche Situation. Jung, der in den vergangenen 14 Monaten die Spiele seiner Clubs fast ausschließlich als Zuschauer erleben musste, ist beim KSC endlich da angekommen, wo er hin will: auf dem Spielfeld. „Ich will einfach Fußballspielen, auf dem Platz stehen“, sagt der 30-Jährige, dessen Verletzungshistorie in den zurückliegenden Jahren um einige Kapitel reicher geworden war.

Am vergangenen Montag durfte er 72 Minuten lang seinem Job nachgehen. Bei der 2:3-Niederlage in Düsseldorf zählte der Rechtsverteidiger zur KSC-Startformation, nachdem er eine Woche zuvor gegen Aue (0:0) erstmals seit seinem Wechsel im September 2020 von Beginn an mitmischen durfte.