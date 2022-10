Die Mitglieder des Karlsruher SC haben entschieden: Christian Fischer und Thomas H. Hock werden künftig gemeinsam mit dem Präsidium den Beirat der GmbH & Co KGaA bilden, das für das Profigeschäft des Fußball-Zweitligisten wesentliche Organ.

Clubchef bleibt erwartungsgemäß der ohne Gegenkandidat angetretene Holger Siegmund-Schultze, dem weiterhin als Vizepräsidenten Martin Müller und Günter Pilarsky zur Seite stehen.

Auf Fischer entfielen bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Karlsruher Schwarzwaldhalle 76,34 Prozent Ja-Stimmen, Hock erhielt 86,10 Prozent. In der Spitze beteiligten sich rund 550 der nach Vereinsangaben gut 10.100 stimmberechtigten Mitglieder an dem Treffen – weniger als die Hälfte davon in Präsenz, die anderen hatten sich online zugeschaltet. Rund 11.900 Menschen sind aktuell Mitglied beim KSC.

Keinen Zutritt ins Machtzentrum des Vereins erhielt somit Ulrich Metz. Für diesen stimmten lediglich 19,27 Prozent mit Ja.

Knapp 99 Prozent stimmen für Siegmund-Schultze

Hock hatte bereits in den vergangenen Jahren dem Beirat angehört, genau wie Michael Steidl, der nicht mehr kandidiert hatte. Die Wahl war mit Spannung erwartet worden, auch weil Metz ebenso wie Müller mit dem KSC-Hauptsponsor CG Elementum, einer Tochter der Gröner Group, verbunden ist.

Metz war mit seinem Hintergrund offensiv umgegangen und hatte im Vorfeld betont, er wolle sich „als Privatperson Ulrich Metz mit Sportkompetenz und in keiner anderen Rolle“ wählen lassen.

Siegmund-Schultze bleibt derweil als Clubchef auch in den kommenden drei Jahren dem Beirat erhalten. Der bisherige Präsident erhielt 475 Ja-Stimmen, was starken 98,55 Prozent entspricht. Lediglich sieben Mitglieder hatten für Nein gestimmt (1,45 Prozent). Erstmals durften die Mitglieder bei den Wahlen mit Ja oder Nein votieren.

KSC-Präsident stellt Amtszeit unter Überschrift „Entwicklung“

Bei seiner Bewerbungsrede hatte Siegmund-Schultze die kommenden drei Jahre unter die Überschrift „Entwicklung“ gestellt. „Wir müssen bei verschiedenen Themen Haltung zeigen, wir müssen ein klares Profil erkennbar machen, weil wir wollen, dass möglichst viele Menschen in der Stadt und in der Region sagen: Das ist mein KSC, das ist mein Verein“, erklärte der alte und neue Präsident, der sich nach seiner Wiederwahl „von ganzem Herzen“ bei den Mitgliedern für das Vertrauen bedankte.

Auch auf den Positionen der Vizepräsidenten gab es keine Änderungen: Müller (87,39 Prozent Ja-Stimmen) und Pilarsky (95,59 Prozent Ja-Stimmen) mussten sich genau wie Siegmund-Schultze keiner Konkurrenz stellen.

Erstmals griffen bei der Versammlung die im Sommer verabschiedeten Satzungsänderungen. Somit durften die Beitragszahler das Duo, das den Beirat neben dem Präsidium komplettiert, direkt wählen. Zudem waren zum ersten Mal auch Mitglieder zwischen 16 und 18 Jahren stimmberechtigt.

Elf Bewerber für elfköpfigen Mitgliederrat kommen durch

Als Neuerung hatte sich darüber hinaus ergeben, dass Verwaltungs- und Vereinsrat künftig in einem elfköpfigen Mitgliederrat aufgehen werden. Erwartungsgemäß erhielten die elf Bewerber die Zustimmung der Versammlung.

Diese sind Tom Beck, Martin Fix, Marco Fuchs, Dieter Gläser, Holger Glutsch, Michael Kunz, Horst Marschall, Heiko Räther, Petra Schalm, Arnd Schillinger und Stefan Stoll.