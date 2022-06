Die Ankunft von Florian Ballas im Wildpark war zuletzt nur noch eine Frage der Zeit gewesen, nun ist der Wechsel fix.

Der 29-Jährige kommt wie berichtet von Erzgebirge Aue zum Karlsruher SC, der damit auf die Verletzungsmisere auf der Innenverteidiger-Position reagiert. Ballas kostet keine Ablöse und erhält beim badischen Fußball-Zweitligisten einen Vertrag, der bis zum Ende der neuen Saison läuft, wie der KSC am Dienstag mitteilte.

„Mit Florian kommt nicht nur ein richtig guter Junge, sondern auch ein gestandener Spieler zu uns. Mit seiner Erfahrung von mehr als 150 Zweitliga-Spielen kann er uns sofort weiterhelfen“, erklärte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer.

Knieverletzung bremste Ballas in Aue aus

Ballas, der bereits am Dienstagvormittag mittrainierte und beim Test am Mittwoch (14.30 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden sein Debüt feiern könnte, reifte in seiner Geburtsstadt beim 1. FC Saarbrücken sowie beim 1. FC Nürnberg zum Profi. Als solcher lief er später auch für Hannover 96, den FSV Frankfurt und Dynamo Dresden auf, ehe er im Sommer 2020 nach Aue wechselte.

Stand Ballas in seiner ersten Saison bei den Sachsen noch in 28 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor, bremste ihn anschließend eine schwere Knieverletzung aus. In der vergangenen Runde kam er deshalb nur an den letzten drei Spieltagen für den Drittliga-Absteiger zum Einsatz.

Verletzungsmisere zwang KSC zum Handeln

Der Bedarf auf der Innenverteidiger-Position war beim KSC erst kurzfristig entstanden. Nachdem es am Ende der vergangenen Saison Christoph Kobald erwischt hatte (Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk), zog sich Mitte Juni Daniel O’Shaughnessy einen Wadenbeinbruch zu. Zu allem Überfluss erlitt zuletzt Felix Iroere, der am Dienstag seinen 20. Geburtstag feierte, einen Muskelfaserriss in der rechten Oberschenkelrückseite.

So standen Christian Eichner als Spezialisten fürs Abwehrzentrum nur noch Routinier Daniel Gordon sowie der aus Hannover gekommene Marcel Franke zur Verfügung. Nun hat der KSC-Cheftrainer in Person von Ballas eine weitere Option.

Nach Franke, Kelvin Arase, Paul Nebel und Torhüter Kai Eisele ist Ballas der fünfte Neuzugang der Karlsruher.