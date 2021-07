Flügelflitzer Goller will Ex-Kollegen vom KSC das Leben schwer machen

Der KSC hätte ihn gerne behalten, doch das ließ sich nicht realisieren. Nun spielt Benjamin Goller für Darmstadt 98 und will am Freitag seinen Ex-Kollegen das Leben schwer machen. Einen Karlsruher hat er dabei ganz besonders im Blick.

Benjamin Goller ist näher herangerückt an Bremen – geographisch zumindest. Seit dieser Saison liegt der Arbeitsplatz des 22-Jährigen in Darmstadt, im Vergleich zur vergangenen Runde also gut 100 Kilometer weiter nördlich. Ansonsten hat sich für Goller aber nicht allzu viel verändert.

Noch immer steht er bei Werder unter Vertrag. Die Liga, in der er spielt, ist dieselbe geblieben. Seine Zielsetzung, bei seinem Leihverein möglichst viel Spielpraxis zu sammeln, ebenso. Und die Fahrt heim zur Familie ist für den Reutlinger an einem freien Tag ebenfalls weiterhin machbar.

Auch als Typ scheint Goller der Alte geblieben zu sein. Vor dem Wiedersehen mit den Ex-Kollegen vom Karlsruher SC bleibt der Flügelflitzer bescheiden, verzichtet auf flotte Sprüche und forsche Kampfansagen. Dazu gehört auch, dass er über seine eigene Leistung im Auftaktspiel gegen Regensburg nicht viele Worte verlieren möchte.