Nächster Neuzugang

Flügelspieler Lucas Cueto wechselt vom Drittligisten Viktoria Köln zum KSC

Der KSC hat am Dienstag seinen nächsten Neuzugang verkündet: Der 25-jährige Lucas Cueto kommt von Viktoria Köln nach Karlsruhe. Er hat in der vergangenen Saison eine Bilanz von 11 Toren in 30 Einsätzen.