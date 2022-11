Drei weitere Flutlicht-Spiele am Freitagabend und der Knaller gegen den Hamburger SV an einem Sonntagnachmittag – der Karlsruher SC kennt seit Dienstag sein Zweitliga-Programm bis Mitte März. Die Deutsche Fußball Liga veröffentlichte die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 20 bis 25.

Wie den Rückrunden-Auftakt gegen den SC Paderborn am 27. Januar – der Termin stand bereits fest –, bestreitet der KSC auch seine Heimspiele gegen die Spvgg Greuther Fürth (10. Februar) und gegen den SSV Jahn Regensburg (24. Februar) an einem Freitagabend. Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr.

Das mit Spannung erwartete nächste Duell mit dem HSV steigt derweil am 12. März. Los geht es im Wildpark an jenem Sonntag um 13.30 Uhr. Auswärts sind die Karlsruher im ersten Abschnitt der Rückrunde dreimal sonntags (13.30 Uhr) gefordert, so – wie bereits bekannt – am 5. Februar in Magdeburg, am 19. Februar in Sandhausen und am 5. März in Rostock.

KSC spielt freitagabends in Heidenheim

Am 25. Spieltag wartet dann noch eine weitere Freitagabend-Partie auf die Mannschaft von Christian Eichner: Am 17. März (18.30 Uhr) gastiert diese beim 1. FC Heidenheim.

Der KSC verbringt die WM-bedingt besonders lange Winterpause mit 18 Punkten auf Rang 13 der Tabelle. Zum Training erwartet Eichner seine Spieler am 5. Dezember zurück im Wildpark.

Nach Testspielen gegen Viktoria Köln (9. Dezember), den VfL Bochum (10. Dezember) und den SC Freiburg (16. Dezember) und einer kurzen Weihnachtspause beginnt dann im neuen Jahr die heiße Phase der Vorbereitung, unter anderem mit dem Trainingslager im spanischen Estepona vom 13. bis 22. Januar.

KSC-Termine

- 18. Spieltag: Freitag, 27. Januar, 18.30 Uhr: KSC - SC Paderborn.

- 19. Spieltag: Sonntag, 5. Februar, 13.30 Uhr: 1. FC Magdeburg - KSC.

- 20. Spieltag: Freitag, 10. Februar, 18.30 Uhr: KSC - Spvgg Greuther Fürth.

- 21. Spieltag: Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr: SV Sandhausen - KSC.

- 22. Spieltag: Freitag, 24. Februar, 18.30 Uhr: KSC - SSV Jahn Regensburg.

- 23. Spieltag: Sonntag, 5. März, 13.30 Uhr: Hansa Rostock - KSC.

- 24. Spieltag: Sonntag, 12. März, 13.30 Uhr: KSC - Hamburger SV.

- 25. Spieltag: Freitag, 17. März, 18.30 Uhr: 1. FC Heidenheim - KSC.