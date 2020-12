Rouwen Hennings hat den KSC nicht vergessen. Und zwei seiner besten Freunde spielen für die Karlsruher. Das heißt nicht, dass der Stürmer am Sonntag mit Fortuna Düsseldorf irgendwelche Rücksichten nehmen will.

Im Oktober schaute Rouwen Hennings wieder mal außer der Reihe in Karlsruhe vorbei. Der Torjäger von Fortuna Düsseldorf musste einen Leasing-Wagen an seinen früheren Dienstort zurückbringen. „Da war ich auch kurz auf dem Trainingsgelände und konnte erahnen, wie es im Stadion aussieht“, erzählt der 33-Jährige den Badischen Neuesten Nachrichten.

Das Interesse an der Entwicklung des Karlsruher SC hat Hennings also nicht verloren. „Ich schaue aber auch das eine oder andere KSC-Spiel bei Sky und sehe, wie der Prozess voranschreitet. Trotzdem: Auf dem Platz zu stehen, ist dann doch ein bisschen anders.“ Am Sonntag (13.30 Uhr) wird das Hennings wieder mal tun.