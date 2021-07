In die Arenen dürfen generell nur genesene, getestete oder geimpfte Personen (3 Gs). Bis zum Erreichen des Platzes gilt die Maskenpflicht. Bei den Heimspielen des KSC müssen die Masken auch am Platz getragen werden, da der Mindestabstand gerade auf der Stehplatztribüne nicht durchgängig eingehalten werden kann. Brandenburg zufolge peilt der KSC an, ab dem zweiten Heimspiel am 21. August gegen Werder Bremen die 3G-Kontrolle in digitaler Form durchzuführen.