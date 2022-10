Niederlage im Elfmeterschießen

Franke wird zur tragischen Figur: KSC verpasst nach starker Aufholjagd das Pokal-Achtelfinale

Die Aufholjagd blieb am Ende unbelohnt. Der KSC erreichte in Sandhausen nach 0:2-Rückstand noch das Elfmeterschießen, in dem der Ersatztorhüter des SVS zum Helden und ein KSC-Verteidiger zur tragischen Figur avancierte.