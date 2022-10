Vor Pokalspiel am Mittwoch

Franke zurück, Trio um Ambrosius fehlt beim KSC-Training

Marcel Franke meldete sich am Montag nach seiner Stammzellen-Spende offiziell zurück im KSC-Training. Ein Abwehr-Trio fehlte derweil bei der Einheit, wovon mindestens einer auch am Mittwoch in Sandhausen fehlen könnte.