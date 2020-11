Das Wildparkstadion wandelt sich. Die Kult-Stätte erlebte eine bewegte Geschichte. Und ist voller Geschichten mit echten Typen. So wie Abwehr-Haudegen Rainer Ulrich.

Nur 2.000 Liebhaber der Materie ohne bessere Pläne der Nachmittagsgestaltung wollten am 12. Mai 1979 im Wildparkstadion dem KSC beim Ballspiel mit dem FC Augsburg zusehen. Am 35. Spieltag der Saison 1978/1979 in der Zweiten Liga Süd war’s ein Kick, der erregte Anteilnahme nicht mehr erwarten ließ.

Für die Karlsruher und deren Trainer Manfred Krafft war der Aufstiegszug abgefahren, der FCA abgestiegen. Dann das: Nach etwa 20 Minuten pfiffen und buhten KSC-Fans. Die Reaktion galt kurioserweise einem Spieler ihrer Reihen.

Rainer Ulrich hatte davor zwei Augsburger Angreifer abgeräumt. Ulrich war für seine staubtrockene Art auf und neben dem Platz bekannt. „Es hat einen Schlag gelassen, und da lagen sie dann“, erzählt er - dazu die Vorgeschichte, warum Sanitäter Augsburgs Arnulf Klein abtrugen.