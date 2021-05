Frühstart mit Mehrwert: Darum trifft der KSC so häufig in der Anfangsviertelstunde

Das frühe Tor in Fürth war kein Einzelfall: Kein Zweitliga-Team trifft häufiger in der Anfangsviertelstunde als der KSC. Woran liegt das? Und wirken sich die Frühstarter-Qualitäten positiv aufs Punktekonto aus?

Gerade einmal drei Minuten waren am Samstag in Fürth gespielt, als der Karlsruher SC in der gegnerischen Hälfte den Ball eroberte, Sebastian Jung von rechts nach innen flankte und Philipp Hofmann in der Mitte per Kopf vollstreckte.

Ein frühes Tor – beim KSC ist das keine Seltenheit. Bereits 13 Mal haben die Blau-Weißen in der Anfangsviertelstunde zugeschlagen, so häufig wie kein anderes Team in der Zweiten Liga. Zum Vergleich: Spitzenteams wie der VfL Bochum (7), Holstein Kiel (6) oder Fortuna Düsseldorf (3) schneiden in dieser Hinsicht deutlich schlechter ab. Lediglich die Spvgg Greuther Fürth (12) liegt mit dem KSC auf Augenhöhe.

Doch woran liegt es, dass die Karlsruher meist keine lange Anlaufzeit brauchen? Christian Eichner tut sich schwer, eine maßgeschneiderte Erklärung für das Phänomen zu finden. Der KSC-Coach sagt aber hinsichtlich der Spielvorbereitung: „Ich schaue schon darauf, dass ich die Jungs auf unterschiedliche Art und Weise noch einmal anpikse, selten passiert das laut.“ Und generell sei es der Anspruch der Spieler, möglichst gut ins Spiel hineinzufinden.