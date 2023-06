Manche Stars der Fußball-Bundesliga fangen zum Ausgleich damit noch während ihrer Profikarriere an. Andere tun es spätestens nach ihrer letzten Ehrenrunde im Stadion: Sie vergnügen sich im Gelände, spielen Golf.

Und weil die kleinere Kugel unter Fußball-Ruheständlern schon immer so beliebt war, ist auch das Teilnehmerfeld des ersten „Newonads“ Legenden-Masters mit viel Prominenz gespickt.

Who is Who der Bundesliga-Geschichte

Auf der Anlage des GC Pfalz werden am kommenden Montag und Dienstag (jeweils ab 9 Uhr) Weltmeister wie Andreas Möller (Borussia Dortmund), Europameister wie Bernd Schuster (1. FC Köln) und unzählige deutsche Meister und Pokalgewinner abschlagen. Acht Teams mit jeweils zehn Spielern stehen auf dem Green in Neustadt an der Weinstraße im Wettbewerb.

Schütterle ist Kapitän des KSC

Manfred Bender, Organisator und Veranstalter des Masters auf Pfälzer Green, hat errechnet, dass insgesamt 64 ehemalige Kicker mit rund 20.000 Bundesligaspielen auf dem Buckel ihre Teilnahme zugesagt haben.

Das wird in jeder Hinsicht eine runde Sache. Manfred Bender, ehemaliger KSC-Profi

Bender, der frühere Spieler des Karlsruher SC, wird für den FC Bayern abschlagen und dabei unter anderem mit Michael Tarnat und Norbert Janzon, zwei weiteren Karlsruher Ex-Profis, ein Team bilden. Als Kapitän des KSC kündigte Rainer Schütterle unter anderem Rolf Dohmen, Oliver Westerbeek und Martin Stoll als Spielpartner an.

Borowka, Neururer, Reck und Frontzeck

Zuschauer, die bei freiem Eintritt zuschauen können, kommen auf ihre Kosten: Sie können Krassimir Balakov, Cacau, Hansi Müller und Maurizio Gaudino für den VfB Stuttgart spielen sehen.

Die Farben des FC Schalke 04 vertritt neben den früheren Internationalen Klaus Fischer, Oliver Reck und Helmut Kremers auch Kult-Trainer Peter Neururer. Borussia Mönchengladbach startet mit Armin Veh, Holger Fach, Michael Frontzeck und Uli Borowka. „Das wird in jeder Hinsicht eine runde Sache“, erwartet Bender.