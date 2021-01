Für einen kurzen Moment wurde es noch einmal laut, nachdem Trainer Christian Eichner seine Spieler nach dem Abpfiff zum obligatorischen Kreis versammelt hatte. Vereinzelte Freudenschreie hallten durch die nahezu leere Stadionbaustelle, ehe Jérôme Gondorf und seine Teamkollegen schleunigst den eisigen Wildpark gen Kabinentrakt verließen.

Ekstase in Blau-Weiß suchte man vergeblich, wenige Minuten nachdem der hauchdünne 1:0(0:0)-Erfolg des Karlsruher SC über Hannover 96 in trockenen Tüchern war. Die vorangegangenen 93 Minuten auf abermals tiefem und unebenem Untergrund hatten Kraft gekostet und die Aussicht auf die anstehende Auswärtsfahrt am Wochenende zum VfL Bochum ließ die Protagonisten vom Mittwochabend eher an Regeneration denn an Party denken.

„Jetzt gilt es gut zu regenerieren und am Sonntag wollen wir versuchen, beim nächsten Schwergewicht der Liga zu punkten“, gab Eichner die Marschroute bis zur Partie beim Tabellenzweiten vor. Der KSC-Coach hatte zuvor aber noch betont: „Es ist fantastisch, was die Mannschaft bis zum heutigen Tag geliefert hat.“

KSC ist 2021 so gut wie kein anderes Team im deutschen Profifußball

Speziell gilt dies für das Jahr 2021. Fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden lautet die eindrucksvolle Bilanz der Badener nach dem Jahreswechsel – kein Team im deutschen Profifußball hat eine bessere. Und das Programm hatte es durchaus in sich: Nach dem Sieg beim Schlusslicht in Würzburg (4:2) hatte der KSC die Aufstiegsaspiranten aus Fürth und Kiel (jeweils 3:2) geärgert und auch dem letztjährigen Relegationsteilnehmer aus Heidenheim (1:1) das Leben schwer gemacht.

Nun haben Gondorf und Co also die hoch gehandelten Hannoveraner bei ihrer Aufholjagd ausgebremst und sind mit 29 Punkten bis auf Rang sechs der Tabelle vorgestoßen. Die Karlsruher entwickeln sich mehr und mehr zum Favoritenschreck. „Wir haben einen tollen Fight abgeliefert und wieder eindrucksvoll bewiesen, dass wir eine Mannschaft sind“, nannte Daniel Gordon als Grund, warum die Punkte einmal mehr im Wildpark geblieben waren.

Gordon empfiehlt sich für weitere Einsätze

Der Routinier, der für den gesperrten Robin Bormuth in die Innenverteidigung gerückt war, zeigte gegen 96 eine tadellose Leistung und empfahl sich für weitere Einsätze. Und auch offensiv war der 36-Jährige in Erscheinung getreten: Nach Wiederbeginn hatte er eine Wanitzek-Flanke knapp am Tor vorbei geköpft.

Auch an der letztlich entscheidenden Spielszene war Gordon indirekt beteiligt gewesen. An eine Ecke von Philip Heise war er zwar nicht herangekommen, hatte aber gemeinsam mit Philipp Hofmann Druck auf den Hannoveraner Kingsley Schindler ausgeübt, dem so ein unglückliches Eigentor unterlief.

Standardwaffe greift auch gegen Hannover

„Wir wissen natürlich, dass der KSC bei Standards brutal gefährlich ist“, sagte Gästetrainer Kenan Kocak und kritisierte: „Da müssen wir einfach noch aggressiver verteidigen und vielleicht bei der Entstehung schon drauf achten, dass es gar nicht so weit kommt.“

Es war bereits das 13. Mal in dieser Saison, dass die Blau-Weißen nach einem ruhenden Ball zuschlugen. Die Standardwaffe war somit auch gegen Hannover wie zuletzt in Kiel und gegen Heidenheim für wertvolle Punkte gut.

Kein Vorbeikommen an Gersbeck

Doch nicht nur wegen der Entstehung des Siegtreffers durfte der neunte Saisonerfolg der Karlsruher als glücklich gelten. Die 96er hatten vor allem in der ersten Halbzeit mächtig Betrieb gemacht und waren dem Führungstor eindeutig näher gewesen.

Doch an KSC-Torhüter Marius Gersbeck gab es an diesem Abend kein Vorbeikommen – weder für Marvin Ducksch, der nach knapp einer Stunde bei der bis dato besten Chance das 1:0 verpasste, noch für den eingewechselten Hendrik Weydandt, der in der Schlussphase den Ausgleich auf dem Fuß hatte.

Eichners Kritik: Ein Schritt zurück anstatt zwei nach vorne

Für Gersbeck, dessen Einsatz am Vortag aufgrund von Magenproblemen noch auf der Kippe gestanden hatte, war es auch deshalb ein schöner Abend, weil er erstmals seit Ende November wieder ohne Gegentor geblieben war. „Es muss wieder in die Köpfe rein, dass wir auch zu Null spielen können. Vorne treffen wir ordentlich, aber natürlich muss auch mal hinten der Kasten sauber bleiben“, meinte der Karlsruher Schlussmann.

Vorne war der KSC diesmal auf Hilfe des Gegners angewiesen, weil zum einen in der Schlussphase Hofmann und Marco Thiede beste Kontergelegenheiten ausließen und zum anderen vor der Pause das Angriffsspiel der Badener nicht in Schwung gekommen war. Angesichts der Qualität des Gegners seien seine Spieler im ersten Durchgang eher einen Schritt zurück gegangen anstatt wie sonst zwei nach vorne, bemängelte Eichner nach dem Spiel.

Nach der Pause den Gegner „mehr in unsere Welt runtergezogen“

Überhaupt war der KSC-Coach mit der Leistung seines Teams im ersten Spielabschnitt nicht einverstanden, was er auch durch zwei Wechsel – Marc Lorenz kam für Dominik Kother und Benjamin Goller für Alexander Groiß – kundtat. „Das war mir alles in Summe an Intensität einen Ticken zu wenig und zu viel Rückwärtsgang Richtung Marius Gersbeck“, erklärte Eichner.

Nach der Pause habe man dann den Gegner „mehr in unsere Welt runtergezogen und in Zweikämpfe verwickelt“, hatte der 38-Jährige beobachtet. Und auch, dass seine Spieler am Ende „mit jeder Faser ihres Körpers und mit jedem Korn, das noch drin war, versucht haben, das 1:0 über die Zeit zu bringen.“

Abstiegsthema könnte bald Geschichte sein

Dies gelang und so geht der KSC mit einer äußerst komfortablen Ausgangsposition in die noch anstehenden 16 Saisonspiele. Bis zum Tabellen-16. FC. St Pauli, der am Donnerstagabend zum Abschluss des 18. Spieltags den nächsten KSC Gegner aus Bochum empfängt, sind es bereits 13 Zähler. Setzen die Karlsruher den starken Jahresstart in den kommenden Wochen fort, dürften sie das Thema Abstieg relativ bald ad acta legen können.