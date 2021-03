Gueye rettet KSC einen Punkt in Paderborn

Die Siegesserie ist gerissen, aber der Karlsruher SC bleibt im Kalenderjahr 2021 in der Fremde weiter ungeschlagen. Beim SC Paderborn hieß es am Ende 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Der badische Fußball-Zweitligist steht damit nach dem Auftakt des 26. Spieltags mit nun 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Es war ein Auftakt nach Maß für den KSC: Bereits in der zweiten Spielminute brachte Stürmer Philipp Hofmann den KSC in Führung. Nach einer Ecke von Philip Heise war der Torjäger mit dem Kopf zur Stelle und drückte den Ball ins lange Eck zur Gästeführung.

Paderborn schlägt gleich doppelt zurück

Im weiteren Spielverlauf der ersten Spielhälfte zeigten die Karlsruher einen sehr engagierten Auftritt und ließen die Hausherren in der Benteler-Arena offensiv kaum zu Aktionen kommen.

Nach dem Seitenwechsel kam Paderborn dann aber doch besser in die Partie und schlug zurück: Dennis Srbeny kam aus 15 Metern zum Schuss und schoss unglücklich Verteidiger Robin Bormuth an, der für Gersbeck unhaltbar ins eigene Tor abfälschte (54. Spielminute).

Rund 20 Minuten vor dem Ende drehte der SCP die Partie dann, Chris Führich traf zum 2:1 der Hausherren. Erneut war Bormuth hier der große Unglücksrabe und fälschte den Schuss des Gegners unhaltbar ab.

Hofmann verschießt Elfmeter

Kurz vor Ende bekam der KSC einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch Hofmann scheiterte nach einem schwachen Schuss an Torwart Zingerle (87.). So musste es Babacar Gueye richten, der in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte und damit dem KSC zumindest einen Teilerfolg bescherte.

Kurz zuvor hatte Paderborns Linksverteidiger Jamilu Collins noch Gelb-Rot aufgrund von Spielverzögerung beim Einwurf gesehen, was dem KSC die nötigen Freiräume beim letzten entscheidenden Angriff brachte.