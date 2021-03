Philip Heise sorgt nun doch für einen Corona-Fall beim Karlsruher SC. Am Montag trainierte der Verteidiger mit den Kollegen. Warum nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Karlsruhe nur Heise und nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne muss.

Christian Eichner fühlte sich am Mittwochmittag wie beim Tennis in Wimbledon, wenn es bei „Einstand hin und her“ geht. Positiv, negativ, positiv. Das waren die Ergebnisse dreier PCR-Tests des Abwehrspielers Philip Heise, die sich am Montag, Dienstag und am Mittwoch aneinander reihten.

Den dritten hatte das Gesundheitsamt in Karlsruhe zur Sicherheit angeordnet. Weil dieser wieder positiv ausfiel, muss Heise auf dessen Anordnung für 14 Tage in häuslicher Quarantäne zubringen.

Dort hielt er sich nach Auskunft von Vereinsarzt Marcus Schweizer seit Montag durchgängig und das seither symptomfrei auf.