Am Freitagnachmittag war im Wildpark ganz schön was los. Während im Jugendstadion die Profis des Karlsruher SC ihre letzte Einheit vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim an diesem Samstag (13 Uhr) absolvierten, dröhnten Lautsprecherdurchsagen und ab und an auch musikalische Klänge durch das Stadion.

Zwischen der teilweise bereits abgetragenen Haupttribüne, die am Samstag nicht mehr als Anlaufstelle für Funktionäre und Medienvertreter dienen wird, und dem Trainingsplatz rollten derweil unablässig Bagger und andere Baufahrzeuge entlang und verbreiteten mitunter einen Höllenlärm.