Zum ersten Mal seit Monaten waren beim Heimspiel des KSC am Samstag gegen den HSV 20.000 Zuschauer im Wildparkstadion in Karlsruhe. Mit Baustelle und 2G-Kontrollen war die Anreise eine Herausforderung. Die Ultras bereiteten der Mannschaft einen feurigen Empfang – mit Bengalos.

Der Knall eines verirrten Böllers am Samstagabend um zehn vor sieben ist nur ein vergleichsweise leiser Vorbote. Auf dem Adenauerring haben sich gut 1.000 KSC-Fans versammelt.

Sie sind einem Aufruf aus der Ultra-Szene gefolgt, die Mannschaft vor dem Spiel gegen den HSV „gebührend zu empfangen“. So ist es auf Twitter zu lesen.

Gebührend, das heißt in diesem Fall mit Feuerwerk, Bengalos und eben Böllern.

Mannschaftsbus des KSC taucht in den Bengalo-Nebel

Um 18.30 Uhr hatte sich der harte Kern versammelt, auf der baustellenbedingt eingeengten Zufahrtsstraße Stellung bezogen und mit lautstarken Gesängen für Fanblock-Atmosphäre gesorgt.

Es fliegen zahlreiche Baustellenabsperrungen – man verschafft sich Platz. Die Stimmung ist aber friedlich. Einige HSV-Anhänger passieren die Engstelle unbehelligt und vermutlich von vielen unbemerkt. Kurz vor 19 Uhr taucht in der Ferne schließlich der Mannschaftsbus auf.

Gute eine Minute lang feuern die Ultras ihr Arsenal ab. Dann taucht der Bus, begleitet von der lautstarken Aufforderung „Holt euch die drei Punkte“, in den orangenen Nebel ein und verschwindet in Richtung Stadion. Direkt gefolgt von den Fans. Knapp eineinhalb Stunden vor Spielbeginn ist am BBBank Wildpark viel los.

Zum ersten Mal seit Monaten werden 20.000 Zuschauer erwartet. Viele davon sind der Bitte des Vereins gefolgt, möglichst frühzeitig zu kommen. Er hat die Stadiontore bereits um 18 Uhr geöffnet. Beim Heimspiel gegen Paderborn hatten sich zuletzt zahlreiche Fans über lange Schlangen beklagt, das möchte man entzerren.

Masken- und 2G-Kontrollen im Wildparkstadion ohne lange Wartezeit

Mehrere Ordner sind kurz nach 19 Uhr direkt am Ost-Eingang des Stadionareals bemüht, auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Bis zuletzt hatte der KSC sich um eine Ausnahmegenehmigung bemüht, allerdings erfolglos.

Laut Vorgabe müssen Besucher auf dem kompletten Gelände ihren Mund-Nasen-Schutz aufbehalten. Einige Fans halten dem ersten sichtbaren Sicherheitspersonal auch direkt ihren 2G-Nachweis unter die Nase. Der wird allerdings erst einige Schritte weiter kontrolliert.

In den vergangenen Tagen habe es Schulungen für alle Ordner gegeben, berichtet einer. Auf breiter Front bitten etwa 25 Mitarbeiter um Impfbelege und Personalausweise. Viele Fans laufen mit gezücktem Handy auf die Kontrollstelle zu. „So muss es sein. Das war schnell eingespielt“, zieht ein Ordner eine Stunde vor Spielbeginn eine Zwischenbilanz.

Auf dem Gelände haben sich in der Zwischenzeit die ersten längeren Schlangen gebildet. Geduld brauchen die Fans beim Getränkekauf. Und auf dem Weg zum Platz. Der Grund: In der dritten Kontrollstufe geht es um Tickets und Taschen, das braucht mehr Zeit.

20.000 Fans strömen ins Stadion in Karlsruhe

Auf dem Adenauerring reißt der Zuschauerstrom derweil nicht ab. Vier Männer parken ihre gemieteten E-Scooter direkt am Zaun, eine größere Gruppe leert noch schnell die letzten Getränkevorräte, ehe es zum Einlass geht.

Am Nordeingang kommen zeitgleich zwei Busse mit HSV-Anhängern an, abgeschirmt von einem großen Polizeiaufgebot. Einige Schritte entfernt teilt ein älterer Herr jemandem am Telefon mit: „Den Nackten Mann gibt’s nicht mehr. Aber wir sind da, wo er stand.“

Wie oft die Ordner bis jetzt an die Maskenpflicht erinnert haben, können sie längst nicht mehr zählen. Doch sie beweisen Ausdauer. „Ich dachte, es ist 2G?“, fragt ein Fan leicht verärgert. „Trotzdem“, lautet die knappe Antwort. Zeit für Diskussionen bleibt bei 20.000 Fans im Stadion nicht.

Baustellen-Absperrungen werden direkt wieder aufgebaut

Zehn nach acht rauscht auf dem Adenauerring ein Einsatztrupp des Tiefbauamtes an. Die vier städtischen Mitarbeiter bringen die Baustellenabsperrungen wieder an und beseitigen die Spuren des Ultra-Empfangs. Es gehe um die Absicherung, erklärt einer – und ärgert sich, dass er nun das Spiel nicht sehen könne. „Alderle“, kommentiert ein vorbeirollender Motorradpolizist den Anblick. Dann steigt er ab und packt mit an.

Wenig später verkündet der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellungen, draußen ist das gut zu hören. Durch die Kontrollstationen eilen zu dieser Zeit nur noch wenige Nachzügler. Die meisten dürften es pünktlich zum Anpfiff auf ihren Platz geschafft haben. „Wahnsinn, was heute los ist“, sagt ein Ordner. „Die zwei Stunden Arbeit sind total schnell rumgegangen.“