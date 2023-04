Wer verteidigt neben Franke?

HSV-Leihgabe Ambrosius kämpft nach holprigen Wochen um seinen Platz in der KSC-Abwehr

Erst zwei Sperren, dann Verletzungsprobleme: Für Stephan Ambrosius lief es beim KSC in der Rückrunde bislang nicht rund. Steht er am Freitag in Darmstadt trotz der Rückkehr von Abwehrchef Marcel Franke in der Startelf?