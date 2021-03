KSC spielt 2:2 beim SC Paderborn

In der Nachspielzeit rettet der KSC in Paderborn noch einen Punkt

Mit dem sechsten Auswärtssieg in Folge wurde es nichts, doch der KSC bleibt 2021 in der Fremde weiter ungeschlagen. Ausschlaggebend dafür, dass man in Paderborn noch zu einem 2:2 kam, waren eine gute Moral und ein Joker mit Torriecher.