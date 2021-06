Erstes Testspiel, erster Sieg. Die 500 Fans mussten allerdings lange warten, bis sie am Samstag im Wildpark Tore zu sehen bekamen. Ein Rückkehrer stand beim KSC zwar in der Startelf, ging allerdings noch leer aus.

Der Karlsruher SC hat in seinem ersten Testspiel der Saisonvorbereitung einen Sieg eingefahren, sich beim 2:0 (0:0) gegen den Oberligisten SGV Freiberg allerdings lange schwer getan. Kyoung-Rok Choi (81.) und Philipp Hofmann (84.) trafen erst in der Schlussphase für den Zweitligisten.

Rückkehrer Fabian Schleusener, dessen Wechsel vom 1. FC Nürnberg in den Wildpark erst am Vortag verkündet worden war, lief direkt von Beginn an in der Spitze auf. Torjäger Philipp Hofmann saß zunächst auf der Bank.

In Leon Jensen und Fabio Kaufmann hatte Trainer Christian Eichner zwei weitere Neuzugänge in die Startelf beordert. Torhüter Marius Gersbeck (Prellung) fehlte dagegen ebenso wie Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek und Stürmer Malik Batmaz (beide erkältet) im Kader, so dass Markus Kuster beim Anpfiff zwischen den Pfosten stand.