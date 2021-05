KSC-Investor im Anflug? Präsident äußert sich bei Fragerunde mit Fans

Holger Siegmund-Schultze hält den Einstieg eines strategischen Partners noch in diesem Sommer für denkbar. Das sagte der Präsident des Karlsruher SC bei einer virtuellen Fragerunde mit Fans am Dienstagabend.

„Ich kann so viel dazu sagen, dass wir Gesprächslinien führen, die einen Abschluss, also die Präsentation eines ersten strategischen Partners, in den nächsten drei Monaten möglich macht. Ob das der Fall sein wird, hängt von vielen Faktoren ab.

Aber es ist nicht so, dass wir uns erst mit Interessenten treffen, sondern es werden konkrete Gespräche geführt“, sagte der e.V-Präsident und Beiratsvorsitzende der KGaA am Dienstagabend bei einer virtuellen Fragerunde mit Fans.