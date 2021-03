Sofern er es denn will, könnte Christian Eichner am kommenden Samstag (13 Uhr) zum dritten Mal in Folge die gleiche Startelf aufbieten. Kyoung-Rok Choi scheint jedenfalls für das Spiel gegen den FC St. Pauli rechtzeitig fit zu werden. Der Südkoreaner stieg bereits am Mittwoch und damit früher als von Eichner erwartet wieder voll ins Mannschaftstraining des Karlsruher SC ein.

Nach einer Aufwärmphase hatte Eichner im Grenke Stadion zu einem Elf gegen Elf gebeten, in dem Choi offenbar beschwerdefrei mitwirken konnte. Der 25-Jährige hatte am vergangenen Freitag beim 1:0-Erfolg in Darmstadt eine Innenbandzerrung im rechten Sprunggelenk erlitten und seitdem nicht mehr mit dem Team trainiert.

Nach dem erfolgreichen Abstecher zum halbfertigen Stadion am Böllenfalltor dürfen Siegtorschütze Choi und seine Kollegen am Samstag nun wieder auf der Wildpark-Baustelle ran – oder besser gesagt: sie müssen. Denn zu Hause läuft es für den Zweitliga-Fünften längst nicht so rund wie auf fremden Plätzen.