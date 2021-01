Corona hielt die Begeisterung nicht auf Abstand: So erwarteten am 28. Juni etwa 700 Fans den KSC-Mannschaftsbus am Stadion. Dessen Frontscheibe hatten die Insassen im Übermut zerstört. Bald kursierten in den sozialen Netzwerken Videoclips, die nacherleben ließen, wie Torwart Marius Gersbeck aus dem Bus heraus eine Fackel schwenkte.

Der 34. und letzte Zweitliga-Spieltag hatte für die KSC-Gemeinde das denkbare Optimum erbracht. Karlsruhe war durch den 2:1-Sieg in Fürth doch noch direkt drin geblieben. Und es passte zur Saison, dass es Philipp Hofmann war, der genau dies als cooler Elfmeterschütze abgesichert hatte – mit seinem 17 Saisontor.