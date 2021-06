KSC mit drei Neuzugängen in die Vorbereitung gestartet

Der KSC ist am Sonntag mit seinen drei bisherigen Neuzugängen in die Vorbereitung gestartet. Der Verein will außerdem einen weiteren Stürmer verpflichten.

Die Profimannschaft des Karlsruher SC ist am Sonntagvormittag in ihre knapp fünfwöchige Vorbereitung auf die Zweitliga-Spielzeit 2021/2022 gestartet.

500 Zuschauer verfolgten den Trainingsauftakt des Lizenzspielerkaders von Cheftrainer Christian Eichner im Grenke-Stadion. Am Ende bedankten sich die Akteure beim Anhang, der im Vorfeld Tickets zur Teinahme zum Stückpreis von zwei Euro erwerben konnte.

Auch U19-Aufrücker beim Trainingauftakt des KSC dabei

Während der knapp 120-minütigen Einheit mischten neben den drei Neuzugängen Fabio Kaufmann (Eintracht Braunschweig), Leon Jensen (FSV Zwickau) und Lucas Cueto (Viktoria Köln) auch Mittelfeldspieler Lazar Mirkovic als Aufrückender aus der U19 inmitten 27-köpfigen Trainingsgruppe mit.

Wie erwartet war auch Marvin Pourié zur Stelle. Chefcoach Eichner wiederholte im Umfeld des Trainingsstarts seinen Standpunkt, dass der zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehene Angreifer trotz gültigen Vertrags bis 2022 in seinen Planungen keine Rolle spielen wird.

Weder an Testspielen noch am Trainingslager werde der Westfale teilnehmen. Beim Abschlussspiel „Elf gegen Elf“ am Sonntag fungierte Pourié als in diesem Sinne überzähliger Feldakteur als neutrale Anspielstation.

Offene Stürmer-Fragen beim KSC

Eine wichtige Rolle spielt hingegen Torjäger Philipp Hofmann, der sich nach dem nicht ganz vierwöchigen Urlaub auf dem Platz zurückmeldete. Sportchef Oliver Kreuzer betonte zuletzt, dass alle Gerüchte über einen vorbereiteten Wechsel des Stürmers zum HSV jeder Grundlage entbehren.

Kontakte zum angeblichen Interessenten aus dem Norden gibt es laut Kreuzer seit Wochen keine mehr. Bis zur Abreise ins Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger, in da der KSC am 3. Juli aufbrechen wird, soll die Personalie abschließend geklärt sein.

KSC-Coach Christian Eichner legte sich darauf fest, dass der Transfer eines Stürmers, ganz unabhängig von Hofmanns Zukunft, Priorität genieße.

Eine Leihe von Marvin Pieringer vom SC Freiburg steht weiterhin im Raum. Unterdessen steht fest, dass der defensive Mittelfeldspieler David Trivunic in der kommenden Saison den FC Nöttingen auf Leihbasis verstärken wird.