Mit Dino Drpic zog das pralle Leben in die Kabine des gerade schwer um den Klassenverbleib in der Bundesliga besorgten Karlsruher SC ein. An der Seite des kroatischen Nationalspielers war seine damalige Frau - und das machte nichts ruhiger.

Mit dem Bundesliga-Abstieg war Dino Drpic für den KSC zu teuer geworden. Als von Manager Rolf Dohmen verursachtes Luxusproblem betrachtete ihn Präsident Paul Metzger, frisch im Amt.

So kam es, dass Kroatiens Nationalspieler im Frühjahr 2010 das Club-Management in der Bar des Santo Hotels empfing. Weil er dort wohnte, hatte der Fußballer ein Heimspiel. Die Cola vor sich, die Zigarette im Mund, hörte sich Drpic an, was ihm Metzger und sein Begleiter, Finanz-Geschäftsführer Markus Kalusche, zu sagen hatten.

Drpic schüttelt noch heute den Kopf: „Ich sollte auf die Hälfte meines Gehalts verzichten. Falls ich ablehnte, wollte man mich bis Vertragsende auf die Tribüne setzen. Ich sollte mir das gut überlegen, nach eineinhalb Jahren ohne Einsatz und dann über 30 würde ich nirgendwo einen Vertrag bekommen, sagten sie. Nie hätte ich gedacht, dass so etwas in Deutschland möglich wäre.“