Bastian Allgeier wird den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC endgültig verlassen. Das Eigengewächs schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm an, an den Allgeier bereits zuvor ausgeliehen war. Das teilte der KSC am Freitag mit.

Der 21-Jährige hatte 2021 beim KSC seinen ersten Profivertrag unterschrieben, nachdem er zuvor sämtliche Jugendmannschaften bei den Nordbadenern durchlaufen hatte.

KSC-Talent wechselt nach Ulm: Karriere begann mit vier Jahren

Allgeiers Fußballkarriere begann bereits mit vier Jahren. Damals schnürte er die Kickschuhe für den FV Gamshurst in Achern. Nach einem Jahr beim Nachbarverein FV Wagshurst kam das Talent schließlich zum KSC.