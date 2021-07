KSC in Rostock: Pauken, Puhdys und Parolen – die Fans sind wieder da

„Und hätte ich zwei Leben, würde ich sie dir beide geben.“ Der auf einem Mauervorsprung hinterlassene Liebesschwur unweit des Ostseestadions gilt dem FC Hansa Rostock.

Dessen Farben sind im Straßenbild der Stadt überall anzutreffen. Sie kleben auf Straßenlaternen entlang des Warnowufers, sie finden sich auf Backsteinmauern hinter der Petrikirche so selbstverständlich wie auf Strandkörben im Ostseebad Warnemünde.

Wenn so viel Liebe, Stolz und Identifikation nach einer gefühlten Ewigkeit der Enthaltsamkeit wieder seine Kirche hat, euphorisiert am Ende von 3.366 drittklassigen Fußball-Tagen, so klingt das wie am Samstag gegen 13.30 Uhr von der Südtribüne im Ostseestadion. Die Vereinshymne der DDR-Rocker „Puhdys“, inbrünstig geschmettert. Einfach nur „Wow“. Pauken und Parolen.