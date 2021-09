Punkt gewonnen oder zwei verloren? KSC versucht turbulentes Remis gegen Kiel einzuordnen

Lange Zeit geführt, dann plötzlich die Niederlage vor Augen und am Ende doch noch die Siegchance: Das 2:2 des KSC gegen Kiel glich einer Achterbahnfahrt. Nicht alle waren mit dem Ausgang zufrieden.

Wäre die Aufgabe gewesen, das Spiel des Karlsruher SC gegen Holstein Kiel mit einem Satz zu charakterisieren, Christian Eichner hätte diese ziemlich gut gelöst. „Gestern war von allem etwas dabei“, meinte der KSC-Cheftrainer einen Tag nach dem 2:2 (1:0) seines Teams gegen den Fast-Aufsteiger aus der Vorsaison.

Und da dies so war, gingen die Einschätzungen der Beteiligten, was das Unentschieden nun wert sei, am Sonntag mitunter auseinander. Eichner ließ wissen, dass er mit dem Ergebnis gut leben könne.

Der Coach hatte dabei auch das große Ganze im Blick. „Wenn ich alle Spiele zusammennehme, den Status quo bewerte – neun Punkte von 18 aus sechs Spielen – die Spielverläufe bewerte, die Leistungen, dann kann ich da einen Haken dran machen“, sagte Eichner.