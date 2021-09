KSC beim 2:2 gegen Kiel mit viel Herz, aber „ohne richtige Gegenwehr“ im Fünfer

Als die dreiminütige Nachspielzeit anbrach, hatte sich der Wildpark längst in ein Tollhaus verwandelt. Die Fans auf der Osttribüne hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen und auch die Anhänger im Süden der halbfertigen Arena peitschten ihre Mannschaft lautstark nach vorne – in der Hoffnung auf eine glückliche Pointe in einem turbulenten Fußballspiel.

Rasant ging es in den Schlussminuten auch auf dem Platz zu, wo sowohl der Karlsruher SC als auch Holstein Kiel die finalen Möglichkeiten ausließen, um mehr als ein 2:2 (1:0) aus dem Zweitliga-Nachmittag mitzunehmen.

Nachdem KSC-Torhüter Marius Gersbeck unter einer Flanke durchgetaucht war, wurde Joshua Mees’ Fallrückzieher im letzten Moment geblockt (89.). Auf der Gegenseite lenkte Ioannis Gelios einen Kopfball von Philipp Hofmann, der kurz zuvor zum 2:2 getroffen, eben noch über die Latte (90.+2).